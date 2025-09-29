Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an

Was bedeutet „Nur Ja heißt Ja“?

Die künftig auf rechtlicher Grundlage verankerte Maßnahme trägt den Titel „Nur Ja heißt Ja“ und stellt eine grundlegend neue Herangehensweise der Gerichte dar. Künftig soll laut Sporrer geprüft werden, ob eine ausdrückliche Zustimmung vorlag, statt wie bisher zu beurteilen, ob sich die Betroffene gewehrt oder deutlich gemacht hat, dass der Sexualakt gegen ihren Willen erfolgt. Auch wenn dies für Außenstehende unbedeutend erscheinen mag, stellt es ein Novum im österreichischen Strafrecht dar und einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Opferschutzes.