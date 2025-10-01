Stöger und Co. machen jetzt Tinder für Fußballer

Was erwartet der Spieler? Und was erwartet der Verein? Entscheidende Fragen, wenn es auf dem heißen Fußball-Transfermarkt zur Sache geht. Um in Zukunft Flops bei der Suche nach Verstärkungen so gut wie möglich gleich im Ansatz zu vermeiden, gründete ein durchaus prominentes Team das Startup MatchupZ – quasi ein Tinder für Vereine und Kicker. Bei dem beide Seiten ihre Erwartungen systematisch miteinander abgleichen. „Im Fußball scheitern Teams oft nicht am Talent, sondern an unausgesprochenen Erwartungen. Genau hier setzen wir an.“, erklärt Co-Geschäftsführer Peter Stöger.