Daten von 25 Prozent der Abgeordneten im Darknet

„Gravierende Schwachstellen“

„Die Veröffentlichung sensibler Daten österreichischer Politikerinnen und Politiker offenbart eine gravierende Schwachstelle in der digitalen Sicherheit öffentlicher Personen. Mit 45 kompromittierten Konten - darunter viele mit unverschlüsselten Passwörtern – gehen die Konsequenzen weit über den bloßen Verlust der Privatsphäre hinaus. Solche Vorfälle bergen ein direktes Risiko für die nationale Sicherheit und untergraben das Vertrauen in die betroffenen Amtsträger“, kommentierte Eamonn Maguire, Leiter für Kontosicherheit bei Proton.