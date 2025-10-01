Keine Änderung für Schwarzbau am Wörthersee

Der Veldener Gemeinderat hatte Dienstagabend zu entscheiden, ob für das Objekt der Teilbebauungsplan abgeändert werden kann. Dafür hätte ein Konzept eingebracht werden müssen, das eine rein touristische Nutzung für die Luxusanlage schlüssig darlegt. „Insgesamt wurde der gesamte Teilbebauungsplan vom Schlosshotel Velden bis hinunter nach Auen in 19 Baufelder aufgeteilt und geprüft“, erklärt Amtsleiterin Daniela Hofer. In acht von neunzehn Feldern wurde beschlossen, vertiefend zu prüfen.