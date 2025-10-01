Vorteilswelt
Treffen mit Selenskyj

Prinzessin Anne besucht überraschend die Ukraine

Royals
01.10.2025 12:04
Prinzessin Anne besuchte überraschend die Ukraine und traf sich mit Präsident Wolodymyr ...
Prinzessin Anne besuchte überraschend die Ukraine und traf sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.(Bild: EPA/THOMAS PETER / POOL)

Prinzessin Anne hat die Ukraine besucht. Die Schwester von König Charles traf am Dienstag zu einem Überraschungsbesuch im Auftrag des britischen Außenministeriums in Kiew ein, wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf den Buckingham-Palast berichtete.

0 Kommentare

Die 75 Jahre alte Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet, besuchte gemeinsam mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska ein Denkmal für im Krieg getötete Kinder und legte dort einen Teddybären nieder.

Persönlicher Brief von Charles?
Außerdem traf sie sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem sie einen Umschlag mit dem Emblem des Königshauses überreichte – wohl ein persönlicher Brief von König Charles (76), wie PA spekulierte.

Prinzessin Anne überreichte Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Umschlag.
Prinzessin Anne überreichte Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Umschlag.(Bild: EPA/THOMAS PETER / POOL)

  Erst vor gut zwei Wochen war Annes Neffe, Prinz Harry (41), in die Ukraine gereist und hatte dort verletzte Soldaten besucht. Als erstes Mitglied der Royals war im vergangenen Jahr die Frau von König Charles‘ jüngstem Bruder Edward, Herzogin Sophie, in das kriegsgebeutelte Land gefahren.

Die Princess Royal legte mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska bei einem Denkmal für im ...
Die Princess Royal legte mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska bei einem Denkmal für im Krieg getötete Kinder einen Teddybären nieder(Bild: EPA/THOMAS PETER / POOL)
Ungewöhnlich deutliche Erinnerung an Trump
König Charles hatte während des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump im September den Republikaner ungewöhnlich deutlich daran erinnert, Kiew im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen.

