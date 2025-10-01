Statt „Lehrbrief“ wurde „Berufsdiplom“ verliehen

Für ein neues „Wording“ setzt sich David Narr, der Fachkräftekoordinator in der Tiroler Wirtschaftskammer, im Bereich der dualen Berufsausbildung ein. Das Ziel dahinter ist es, dass die Lehrausbildung auch dadurch aufgewertet wird. Nun fiel eine Art Startschuss in diese Richtung.