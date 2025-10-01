„FÜR IMMER … & andere Irrtümer“-Premiere in Wien

In ihrem neuen Programm „FÜR IMMER … & andere Irrtümer“ nehmen Monica Weinzettl & Gerold Rudle den ganz normalen Wahnsinn des Ehealltags aufs Korn – pointiert, charmant und mit viel Selbstironie. Krone.tv hat mit den beiden darüber geplaudert. Mehr dazu im Video.