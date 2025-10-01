Gab es politischen Druck auf Landesverfasser?

„War das ein Eingeständnis des Amtsmissbrauchs“

Rechtliche Unterstützung erhalten die Freiheitlichen von Universitätsprofessor Christoph Urtz: „Die strittige Formulierung, mit der sich der Verfassungsgerichtshof gerade befasst, lautet ,Soll der Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes)´. Und diese war in der ersten Fragestellung der Landtagsabgeordneten nicht enthalten – erst in der zweiten, nachdem die Landesregierung eingegriffen hat. Also kann die Landesregierung nicht sagen, sie hätte sich nicht eingemischt“, so der Rechtsexperte. Dass das Land in seiner Stellungnahme behaupte, es dürfe sich gar nicht in die Fragestellung einmischen, wundert den Professor ebenfalls: „Sie hat sich ja nachweislich eingemischt. War das ein Eingeständnis des Amtsmissbrauchs?“