Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Windkraft-Befragung

Gab es politischen Druck auf Landesverfasser?

Kärnten
01.10.2025 11:17
Im Jänner dieses Jahres stimmten die Kärntner über Windräder auf Bergen ab
Im Jänner dieses Jahres stimmten die Kärntner über Windräder auf Bergen ab(Bild: Krone KREATIV/Kelag Evelyn Hronek)

Während der Verfassungsgerichtshof prüft, ob die Fragestellung bei der Windkraft-Befragung Anfang des Jahres rechtlich in Ordnung war oder nicht, orten die Freiheitlichen „Sabotage“ durch die Landesregierung – es soll sogar politischer Druck ausgeübt worden sein.

0 Kommentare

Wie die „Krone“ bereits berichtete, beschäftigt sich aktuell der Verfassungsgerichtshof mit der Fragestellung zum Windkraftverbot auf den Kärntner Bergen und Almen. Die Höchstrichter sehen ebenfalls Anzeichen einer „Suggestivfrage“ und wollten vor einer Entscheidung eine Stellungnahme der Landesregierung hören.

Die Antwort der Kärntner Regierung umfasste lediglich drei Seiten. Darin ersucht sie den Verfassungsgerichtshof, die Verordnung zur Volksbefragung nicht aufzuheben, liefert aber kaum inhaltliche Argumente. Man sei davon ausgegangen, dass der Verordnungsentwurf den gesetzlichen Vorgaben entspricht, und betonte, dass die Landesregierung keine Befugnis habe, die rechtliche Zulässigkeit eines von einem Drittel der Landtagsabgeordneten eingebrachten Begehrens zu prüfen.

Erste Fragestellung nicht zugelassen
Überraschend, immerhin wurde die erste und ursprüngliche Fragestellung der Freiheitlichen und des Team Kärnten von Landeshauptmann Peter Kaiser auf Basis einer eingeholten Stellungnahme der Landesverfassungsabteilung nicht zugelassen: „In ihrer Stellungnahme führt die Fachabteilung aus, dass aufgrund der im Verlangen gewählten Fragestellung keine Verpflichtung der Kärntner Landesregierung auf Anordnung einer Volksbefragung abgeleitet werden kann. Dies deshalb, da die Fragestellung und darin gewählte Ausdrücke entgegen den gesetzlichen Vorgaben ,missverständlich, nicht eindeutig und möglicherweise mit einer negativen Konnotation‘ behaftet sind“, hieß es in einem Schreiben vom 31. Juli 2024 an die FPÖ.

Lesen Sie auch:
Windkraft weht in Kärnten ein rauhes Lüfterl entgegen. Jetzt prüft der Verfassungsgerichtshof.
Krone Plus Logo
Höchstrichter prüfen
Wirbel um „tendenziöse“ Volksbefragung in Kärnten
30.09.2025
Einigung nach Showdown
Kärntner Landtag beschließt Windkraft-Novelle
06.02.2025
„Neue Rechtslage“
FPÖ: „Stopp-Taste“ für neue Windräder in Kärnten
20.01.2025
Verfassungsabteilung
Windkraft: Behörde lehnt FP-Volksbefragung ab
30.07.2024

Die zweite Fragestellung – jene, der sich am 12. Jänner 2025 auch alle Kärntnerinnen und Kärntner stellen durften – wurde deshalb gemeinsam mit den Landesverfassern erarbeitet. Es sei ein „konstruktives Gespräch“ gewesen, das die neue Fragestellung, die nun von den Höchstrichtern geprüft, zum Ergebnis hatte. Sie lautete: Sollen zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?

Schwere Vorwürfe: „Sabotage und politischer Druck auf Landesverfasser“
Am Mittwoch erhob FP-Obmann Erwin Angerer schwere Vorwürfe gegenüber der Landesregierung in dieser Causa: „Ich sehe hier eine Sabotage der Windkraft-Befragung durch die Landesregierung. Man lügt und sagt die Unwahrheit“, so Angerer, für den es hier um „Verrat an der Kärntner Bevölkerung“ gehe. Demnach kritisierte man nicht nur, dass das Land in seiner Stellungnahme an den VfGH plötzlich gar nichts mehr mit der Fragestellung zu tun haben will, sondern ortete außerdem „politische Einflussnahme und Druck auf die Verwaltung“.

Zitat Icon

Die Landesregierung hat sich ja nachweislich eingemischt. War das ein Eingeständnis des Amtsmissbrauchs?

Universitätsprofessor Christoph Urtz

Anhaltspunkt für diese Anschuldigung sei der Vermerk „Ergänzung des Amtsvortrages“ im Regierungsakt. In der Regierungssitzung habe die Landesverfassungsabteilung einen Amtsvortrag gehalten, in dem es um die Stellungnahme an den Verfassungsgerichtshof gegangen ist: „Eine Ergänzung eines Amtsvortrages ist sehr unüblich, auch Akteneinsicht wurde uns verweigert“, zeigt sich Angerer misstrauisch und stellt mehrere Fragen in den Raum: „Haben ÖVP und SPÖ etwas zu verbergen? Wurde der Amtsvortrag durch einzelne Mitglieder der Landesregierung mündlich abgeändert? Warum macht man das? Sabotiert man hier die Entscheidung der Bevölkerung?“

Die Freiheitlichen fordern nun eine Sondersitzung des Landtages, Angerer selbst versucht, Akteneinsicht auf dem Weg über das neue Informationsfreiheitsgesetz zu bekommen. „Wir werden auch eine Sachverhaltsdarstellung an den Verfassungsgerichtshof schicken“, so der FP-Chef.

„War das ein Eingeständnis des Amtsmissbrauchs“
Rechtliche Unterstützung erhalten die Freiheitlichen von Universitätsprofessor Christoph Urtz: „Die strittige Formulierung, mit der sich der Verfassungsgerichtshof gerade befasst, lautet ,Soll der Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes)´. Und diese war in der ersten Fragestellung der Landtagsabgeordneten nicht enthalten – erst in der zweiten, nachdem die Landesregierung eingegriffen hat. Also kann die Landesregierung nicht sagen, sie hätte sich nicht eingemischt“, so der Rechtsexperte. Dass das Land in seiner Stellungnahme behaupte, es dürfe sich gar nicht in die Fragestellung einmischen, wundert den Professor ebenfalls: „Sie hat sich ja nachweislich eingemischt. War das ein Eingeständnis des Amtsmissbrauchs?“

Sollte das rechtlich so oder so nicht bindende Befragungsergebnis vom VfGh gekippt werden, kann sich die Landesregierung und das Land jedenfalls nicht an der Opposition abputzen. Und ob politischer Druck auf die Landesabteilung ausgeübt worden ist, wird auch zu untersuchen sein. Dafür fordern die Freiheitlichen eine Sonderlandtagssitzung in den kommenden Tagen.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Kaiser
Kärnten
FPÖVerfassungsgerichtshof
LandesregierungRegierung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Gemeinderat beschloss
Keine Änderung für Schwarzbau am Wörthersee
Windkraft-Befragung
Gab es politischen Druck auf Landesverfasser?
Finanzminister-Besuch
Von Zuversicht und dem Hoffen auf etwas Glück
Viel Geduld gefragt
Kärntens Autobahn-Baustellen lähmen den Verkehr
Krone Plus Logo
„Spion“ für Sturm
Star Schmeichel lobt schottischen ÖFB-Legionär
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf