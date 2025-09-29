Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem

Konträres Bild in den Alpen

Gleichzeitig kündigt sich der Winter in den Alpen an: Der Schneefall hat in Höhen über 2000 Metern bereits erste Winterlandschaften geschaffen. In Tirol fiel teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, der Großglockner und andere Gipfel tragen seit wenigen Tagen ihr weißes Winterkleid. Auch in der Schweiz mussten mehrere Pässe – darunter Sustenpass, Gotthardpass, Grimselpass und Nufenenpass – vorübergehend gesperrt werden.