Warum es zu Hause am gefährlichsten ist

Es passiert oft wahnsinnig schnell und Eltern machen sich dann die größten Vorwürfe: laut der aktuellen Kinderunfallbilanz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verletzen sich in Österreich tagtäglich über 330 Kinder so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Besonders betroffen: ältere Kinder und Jugendliche, die häufiger beim Sport, im Haushalt oder auch im Straßenverkehr verunglücken. Verkehrspsychologin Sabine Kaulich klärt auf.