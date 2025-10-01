Alaba nach Startelf-Comeback: „Ich bin zurück!“

Alaba: „Es fehlt nicht viel“

„Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, 90 Minuten zu spielen. Und ich fühle mich sehr gut“, meinte der 109-fache ÖFB-Teamspieler. Der lange Einsatz sei wichtig gewesen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. „Ich brauche Minuten auf dem Feld, um dort hinzukommen, wo ich sein will. Es fehlt aber nicht viel“, erläuterte Alaba.