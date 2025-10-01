Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wichtig für Rhythmus

Alaba nach Startelf-Comeback: „Ich bin zurück!“

Champions League
01.10.2025 12:12
David Alaba
David Alaba(Bild: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO)

5:0 bei Kairat Almaty gewonnen, das gesamte Match gespielt: Für Real-Madrid-Routinier David Alaba hat sich der aufgrund der langen Anreise mit Strapazen verbundene Champions League-Trip nach Kasachstan gelohnt. „Ich bin zurück, das habe ich heute gezeigt“, betonte der 33-Jährige im Sky-Interview. Nach zuvor zwei Kurzeinsätzen in der Liga durfte sich der Wiener erstmals unter Xabi Alonso von Beginn an beweisen.

0 Kommentare

Alaba rückte statt des nach der 2:5-Niederlage am Samstag im Madrider Derby angeschlagenen Eder Militao in die Innenverteidigung. Er bekam den Vorzug gegenüber Linksverteidiger Alvaro Carreras, der vor ein paar Wochen gegen Levante auch als Verteidiger in einer Dreierkette spielen hatte dürfen, zuletzt gegen Atletico aber außen keine gute Figur abgab.

Auf der Bank saß mit David Jimenez nur ein weiterer von der zweiten Mannschaft hochgezogener Verteidiger, da gleich fünf Akteure in diesem Bereich nicht einsatzfähig waren. Umso wichtiger war, dass Alaba durchhielt und auch eine solide Leistung zeigte.

David Alaba im Zweikampf
David Alaba im Zweikampf(Bild: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO)

Alaba: „Es fehlt nicht viel“
„Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, 90 Minuten zu spielen. Und ich fühle mich sehr gut“, meinte der 109-fache ÖFB-Teamspieler. Der lange Einsatz sei wichtig gewesen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. „Ich brauche Minuten auf dem Feld, um dort hinzukommen, wo ich sein will. Es fehlt aber nicht viel“, erläuterte Alaba.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappé und David Alaba bejubeln eines der fünf Tore von Real Madrid gegen Kairat Almaty …
Hattrick bei CL-Gala
Real siegt bei Alaba-Startelf-Comeback dank Mbappé
30.09.2025

Ob er auch am Samstag im Liga-Spiel gegen Villarreal gefragt sein wird, wird sich zeigen. Zu rechnen ist allerdings neben Stammspieler Dean Huijsen mit einer Rückkehr von Militao, der in der Rangordnung aktuell klar vor Alaba steht.

David Alaba und Kylian Mbappé
David Alaba und Kylian Mbappé(Bild: AFP/VYACHESLAV OSELEDKO)

„Waren sehr konzentriert!“
Der war in Kasachstan mit seiner Abwehr in den ersten 20 Minuten richtig gefordert, da die Kasachen mit hohem Pressing mutig agierten. „Danach hatten wir über die gesamte Spielzeit Kontrolle, waren sehr konzentriert mit dem, aber auch gegen den Ball“, analysierte der Ex-Bayern-Kicker. Nach dem enttäuschenden Auftritt beim Lokalrivalen sei die Reaktion „sehr wichtig“ gewesen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Champions League
Wichtig für Rhythmus
Alaba nach Startelf-Comeback: „Ich bin zurück!“
„Krone“-Stopplicht
Erfrischend
Trainerstuhl wackelt
CL-Abfuhr: „Kommt jetzt der Tag der Abrechnung?“
Champions League:
Barcelona gegen Paris St.-Germain – ab 21 Uhr LIVE
Hier im Liveticker
Champions League in der Konferenz – ab 18.45 Uhr

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf