Wichtige russische Ölraffinerie in Flammen

Russen und Ukrainer sprechen von Fortschritten an der Front

Am Dienstag verkündete das Verteidigungsministerium in Moskau die Einnahme zweier weiterer Ortschaften in der ostukrainischen Region Donezk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach dagegen von Fortschritten bei der ukrainischen Gegenoffensive. Nahe der Stadt Dobropillja, die ebenfalls in der Region Donezk liegt, hat die Ukraine nach Angaben von Selenskyj mehr als 170 Quadratkilometer Territorium zurückerobert. Die Situation in der Region sei „nicht einfach“, aber die ukrainischen Soldaten täten „ihr Bestes, um ihre Positionen zu verteidigen“, sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft am Montagabend.