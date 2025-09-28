Heimwerken kann jetzt ordentlich ins Auge gehen

Garten- und Heimarbeitsbegeisterte greifen derzeit besonders intensiv zu ihren Werkzeugen – sei es für den Herbstschnitt im Garten oder für handwerkliche Projekte in den eigenen vier Wänden. Doch beim Schleifen, Hämmern und Sägen besteht schnell die Gefahr, dass etwas „ins Auge geht“, wie zum Beispiel ein abspringendes Stück Holz, ein zurückschnellender Ast oder etwas, das vom Werkzeug absplittert.