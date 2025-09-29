Vorteilswelt
Im ORF geht‘s rund

Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm

Salzburg
29.09.2025 06:00
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie Hertel und Marco Ventre

Das Moderatoren-Karussell beim ORF dreht sich weiter. Nachdem jüngst bekannt wurde, dass sich DJ Ötzis Tochter Lisa Marie Friedle bei der Show „Zauberhafte Weihnacht“ ihren ersten Moderationsjob sichern konnte – die „Krone“ berichtete – gibt es jetzt die nächste Personalrochade: Schlagersängerin und Moderatorin Stefanie Hertel bekommt eine neue Sendung in der Primetime!

Bis zum vergangenen Jahr war Hertel noch die Moderationspartnerin an der Seite von DJ Ötzi bei der besagten „Zauberhaften Weihnacht“. Da der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) heuer aber nicht mehr Ko-Produktionspartner des TV-Formats ist, musste Hertel weichen. Denn sie war ursprünglich als Wunschkandidatin des deutschen Fernsehsenders an den Job gekommen.

DJ Ötzi moderiert fortan mit Tochter Lisa-Marie „Zauberhafte Weihnacht“ in Flachau.
DJ Ötzi moderiert fortan mit Tochter Lisa-Marie „Zauberhafte Weihnacht" in Flachau.
Lisa-Marie Friedle wird an der Seite ihres Papas DJ Ötzi erstmals als Moderatorin im Fernsehen ...
Neuer Job im ORF
Ötzi-Tochter Lisa-Marie wird jetzt Moderatorin!
25.09.2025

Während Fans sich in den vergangenen Tagen noch Sorgen um den Verbleib von Hertel machten, hatte die 46-Jährige ihren neuen Jobvertrag beim ORF schon unterschrieben. Gemeinsam mit Marco Ventre wird die Deutsche den Weihnachtszauber diesen Winter endlich zurück nach Gut Aiderbichl in Salzburg holen!

In rund einem Monat glänzen auf Gut Aiderbichl wieder die Adventlichter.
In rund einem Monat glänzen auf Gut Aiderbichl wieder die Adventlichter.

Die Weihnachtsshows, die dort regelmäßig bis zum Jahr 2017 produziert wurden, zogen früher ein Millionenpublikum an. Nicht zuletzt wegen der äußerst illustren Gäste und der süßen Vierbeiner, die auch zentraler Teil der Sendungen waren.

Diesen Winter wollen die Sendungsverantwortlichen im ORF nun an die guten, alten Zeiten anknüpfen. Bereits für Anfang November ist die Aufzeichnung mit diversen internationalen Gästen auf dem Tier-Gnadenhof geplant. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
