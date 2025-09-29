Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm

Das Moderatoren-Karussell beim ORF dreht sich weiter. Nachdem jüngst bekannt wurde, dass sich DJ Ötzis Tochter Lisa Marie Friedle bei der Show „Zauberhafte Weihnacht“ ihren ersten Moderationsjob sichern konnte – die „Krone“ berichtete – gibt es jetzt die nächste Personalrochade: Schlagersängerin und Moderatorin Stefanie Hertel bekommt eine neue Sendung in der Primetime!
Bis zum vergangenen Jahr war Hertel noch die Moderationspartnerin an der Seite von DJ Ötzi bei der besagten „Zauberhaften Weihnacht“. Da der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) heuer aber nicht mehr Ko-Produktionspartner des TV-Formats ist, musste Hertel weichen. Denn sie war ursprünglich als Wunschkandidatin des deutschen Fernsehsenders an den Job gekommen.
Während Fans sich in den vergangenen Tagen noch Sorgen um den Verbleib von Hertel machten, hatte die 46-Jährige ihren neuen Jobvertrag beim ORF schon unterschrieben. Gemeinsam mit Marco Ventre wird die Deutsche den Weihnachtszauber diesen Winter endlich zurück nach Gut Aiderbichl in Salzburg holen!
Die Weihnachtsshows, die dort regelmäßig bis zum Jahr 2017 produziert wurden, zogen früher ein Millionenpublikum an. Nicht zuletzt wegen der äußerst illustren Gäste und der süßen Vierbeiner, die auch zentraler Teil der Sendungen waren.
Diesen Winter wollen die Sendungsverantwortlichen im ORF nun an die guten, alten Zeiten anknüpfen. Bereits für Anfang November ist die Aufzeichnung mit diversen internationalen Gästen auf dem Tier-Gnadenhof geplant.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.