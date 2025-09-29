Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm

Bis zum vergangenen Jahr war Hertel noch die Moderationspartnerin an der Seite von DJ Ötzi bei der besagten „Zauberhaften Weihnacht“. Da der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) heuer aber nicht mehr Ko-Produktionspartner des TV-Formats ist, musste Hertel weichen. Denn sie war ursprünglich als Wunschkandidatin des deutschen Fernsehsenders an den Job gekommen.