Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung

Die Leber, unser zentrales Stoffwechselorgan, arbeitet meist still und zuverlässig im Hintergrund. Doch was passiert, wenn das eigene Immunsystem die Leber plötzlich angreift?
Die Autoimmunhepatitis, kurz AIH, ist eine entzündliche Lebererkrankung, bei der genau das geschieht. Oft tückisch im Verlauf und zu Beginn meist unerkannt, reichen Ihre Erscheinungsformen von harmlosen Leberwertveränderungen bis hin zum akuten Leberversagen. Bei „Krone Gesund“ ist Internistin Emina Halilbasic zu Gast und beantwortet die wichtigsten Fragen.
