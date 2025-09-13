Was der Seele während und nach der Therapie hilft

Die Diagnose selbst ist oft ein Schock, die Behandlung eine körperliche, aber auch geistige Strapaze: Krebs. Doch auch die Zeit nach einer Krebsbehandlung ist oft nicht leicht. Wenn Betroffene wieder nach Hause kommen, beginnt für viele ein leiser Kampf: mit der Angst, mit chronischen Schmerzen, mit der eigenen veränderten Identität – und mit der Erwartung, einfach wieder zu funktionieren. Lebens- und Sozialberaterin Judith Gahleitner zeigt auf, wie es vielen Patientinnen geht.
