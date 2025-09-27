Was tun bei chronischen Schmerzen?

Millionen Menschen leiden täglich – oft jahrelang – an Schmerzen im Rücken, in den Gelenken oder am Kopf, die den Alltag zur Qual machen. Doch was kann man gegen chronische Schmerzen tun, woher kommen sie und wie wird man sie für immer los? Diese Fragen beantwortet Michael Zimpfer, Intensivmediziner und Schmerztherapeut, bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ zum Thema Schmerztherapie.