Nicht immer gewinnt das größte Budget die Titel!

Der große Gejagte! Als solcher geht Hartberg in die neue Volleyball-Saison. Denn nach dem Ausstieg von Serienmeister Hypo Tirol sind die Oststeirer die nominelle Nummer eins der Liga. „Von der Papierform trifft diese Ausgangslage zu“, sagt Trainer Markus Hirczy, der aber auch betont: „Wir wissen aber auch, dass wir budgetär nicht vorne sind, sondern eher im Mittelfeld. Das sind Fakten. Und darüber definiert sich Hartberg auch nicht. Wir sind kämpferisch stark und stabil in unserem Gesamtkonzept.“