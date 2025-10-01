Schüsse, Leichenfund
Sprengfallen! Münchner Oktoberfest bleibt zu
Im Norden Münchens läuft seit den frühen Morgenstunden ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Wohnhaus. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem Oktoberfest. Laut Polizei und Stadt gebe es eine „verifizierte Sprengstoffwarnung“ gegen das Fest. Die Wiesn bleibt daher vorerst geschlossen.
Seit Stunden läuft in der bayrischen Landeshauptstadt ein Einsatz von Kräften der Feuerwehr und Polizei. Dort brannte in den frühen Morgenstunden ein Einfamilienhaus, auch Explosionen soll es gegeben haben. Laut Polizei hat der Tote das Wohnhaus mit Sprengfallen präpariert und in Brand gesetzt. Nach „Bild“-Informationen handelt es sich um sein Elternhaus. Dann soll er sich das Leben genommen haben.
Wiesn vorerst bis 17 Uhr geschlossen
Die Polizei befürchtet auch offenbar einen Zusammenhang zum Oktoberfest. Die Stadt München teilte mit: „Aufgrund einer Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit der Explosion im Münchner Norden wird die Theresienwiese vorerst bis 17 Uhr nicht geöffnet.“ Es gebe ein entsprechendes Schreiben des Täters, das man sehr ernst nehmen müsse. Das Risiko könne man nicht eingehen. Am frühen Nachmittag werde das weitere Vorgehen entschieden.
Inzwischen verlassen demnach auch zahlreiche Bedienungen, die sich bereits auf ihren Dienst vorbereitet hatten, wieder das Gelände. Die U-Bahnstation Theresienwiese bleibt aufgrund der aktuellen Lage vorerst geschlossen, schreibt die „AZ“. Der Stopp entfällt.
Womöglich Familienstreit als Hintergrund
Polizei und Feuerwehr waren wegen eines Brands und Knallgeräuschen zu dem Großeinsatz im Münchner Norden ausgerückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, gingen die Ermittler von einem Familienstreit als Hintergrund des Tatgeschehens aus.
Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, sei noch unklar. Ein Mensch werde aktuell vermisst und gesucht, es solle aber keine Gefahr von ihm ausgehen. Die Löscharbeiten waren am Mittwochvormittag laut Feuerwehr noch nicht beendet.
Für den Einsatz blieb auch eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperren von Straßen rund um den Einsatzort.
