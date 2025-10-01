Sprengfallen! Münchner Oktoberfest bleibt zu

Seit Stunden läuft in der bayrischen Landeshauptstadt ein Einsatz von Kräften der Feuerwehr und Polizei. Dort brannte in den frühen Morgenstunden ein Einfamilienhaus, auch Explosionen soll es gegeben haben. Laut Polizei hat der Tote das Wohnhaus mit Sprengfallen präpariert und in Brand gesetzt. Nach „Bild“-Informationen handelt es sich um sein Elternhaus. Dann soll er sich das Leben genommen haben.

Wiesn vorerst bis 17 Uhr geschlossen

Die Polizei befürchtet auch offenbar einen Zusammenhang zum Oktoberfest. Die Stadt München teilte mit: „Aufgrund einer Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit der Explosion im Münchner Norden wird die Theresienwiese vorerst bis 17 Uhr nicht geöffnet.“ Es gebe ein entsprechendes Schreiben des Täters, das man sehr ernst nehmen müsse. Das Risiko könne man nicht eingehen. Am frühen Nachmittag werde das weitere Vorgehen entschieden.