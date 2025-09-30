Trockene Scheide: Wenn es nicht reibungslos läuft

Tabuthema Scheidentrockenheit: Was dahinterstecken kann und mit welchen Maßnahmen man das Problem besser in den Griff bekommen kann, erfahren Sie hier.
Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und einem allgemeinen Unwohlsein im Intimbereich – vaginale Trockenheit ist ein häufiges Problem, das Frauen jeden Alters betreffen kann, besonders aber in den Wechseljahren. Die häufigsten Ursachen sind:
Die häufigsten Symptome neben den oben genannten sind Rötung und Reizung der Schleimhäute und erhöhte Infektanfälligkeit (z.B. Scheidenpilz, bakterielle Vaginose).
Doch was kann man dagegen tun und wie dem Problem vorbeugen? Hier ein paar Tipps und Möglichkeiten, die Scheide zu befeuchten:
Wenn die Beschwerden stark sind, länger anhalten oder mit anderen Symptomen wie ungewöhnlichem Ausfluss, starken Schmerzen oder Blutungen einhergehen, sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann die Ursache abklären und gezielt behandeln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.