Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen

Besonders heikel: Wer nach dem Stichtag keinen Zugang mehr hat, kann auch wichtige elektronische Schreiben des Finanzamts nicht mehr öffnen – etwa bereits zugestellte Bescheide mit Strafandrohungen. Für die Fristen spielt das jedoch keine Rolle: „Für das Finanzamt gelten Schreiben auch dann als zugestellt, wenn sie von den Steuerpflichtigen mangels Zugangs nicht gelesen werden konnten“, erklärt Jusic. Damit können Mahnverfahren, zusätzliche Strafen und Nachzahlungen ausgelöst werden, ohne dass Betroffene es merken.