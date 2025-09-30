Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln

Warenkorb sechs Euro teurer als 2024

Auf den Punkt gebracht: Ein Einkaufskorb mit 40 billigsten Lebens- und wenigen Reinigungsmitteln kostet im September 2025 den Rekordpreis von fast 82 Euro. Im Vorjahr waren es knapp 76 Euro. Das ist ein Plus von 8,2 Prozent. Im Vergleich: Im Jahr 2021 kostete ein Warenkorb 51 Euro – war also um 60 Prozent billiger als jetzt.