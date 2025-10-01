Neuer Wirt untergetaucht? Sorge um Spitzenkoch

Die Eröffnung war für Ende August geplant, die Vorfreude auf ein neues Lokal in St. Florian bei Linz groß, nachdem das „Palermo“ am Marktplatz – eine Pizzeria mit einer kleinen Auswahl an anderen Speisen – die Pforten im Juli schließen musste. Doch wie es aussieht, müssen sich die Florianer noch etwas gedulden – im besten Fall, wohlgemerkt.