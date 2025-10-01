Vorteilswelt
Sachlage wirkt dubios

Neuer Wirt untergetaucht? Sorge um Spitzenkoch

Oberösterreich
01.10.2025 11:20
Das neue Lokal am Speiserberg in St. Florian ist noch immer nicht eröffnet. Der Verwalter ...
Das neue Lokal am Speiserberg in St. Florian ist noch immer nicht eröffnet. Der Verwalter Nikolaus Spiegelfeld (kl. Bild) spricht mit der „Krone“ darüber.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr/Cacciatore di Luce)

Das Restaurant am Speiserberg in St. Florian in Oberösterreich hätte im August eröffnet werden sollen. Der neue Pächter ist aber nicht auffindbar. Der Spitzenkoch soll einen Unfall gehabt haben. Die ganze Sache wirkt dubios, auch weil vor dem Haus ein Auto mit Radkrallen gesichert wurde.

0 Kommentare

Die Eröffnung war für Ende August geplant, die Vorfreude auf ein neues Lokal in St. Florian bei Linz groß, nachdem das „Palermo“ am Marktplatz – eine Pizzeria mit einer kleinen Auswahl an anderen Speisen – die Pforten im Juli schließen musste. Doch wie es aussieht, müssen sich die Florianer noch etwas gedulden – im besten Fall, wohlgemerkt.

Ähnliche Themen
St. FlorianOberösterreich
UnfallRestaurantAuto

Loading
Oberösterreich
