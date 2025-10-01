Zwist um OMV: Kreml weist heimische Diplomatin aus

Bei einer Hausdurchsuchung des OMV-Mitarbeiters, der auch Einblicke in die Aktivitäten des OMV-Miteigentümers Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gehabt habe, seien zahlreiche interne Dokumente des österreichischen Konzerns gefunden worden, hieß es. Nach dem Bekanntwerden von Spionagevorwürfen trennte sich die OMV von ihrem Angestellten, der auf freiem Fuß bleibt. „Eine Festnahmeanordnung wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wien nicht erlassen“, erklärte eine Behördensprecherin.