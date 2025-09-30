Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna

Paukenschlag nach den umstrittenen Freisprüchen im Fall Anna: Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt, dass gegen mehrere der zehn beschuldigten Burschen, die am Freitag straffrei das Gericht verlassen haben, ermittelt wird: Wieder geht es um Sexualdelikte an einem zwölfjährigen Opfer.
Dass ein weiteres Mädchen Opfer der Burschenbande aus dem Antonspark geworden sein könnte, macht schon länger die Runde. „Puls 4“ berichtete vor dem Sommer über einen weiteren erschütternden Fall.
Inhaltliche Parallelen zum Fall Anna
Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien auf „Krone“-Anfrage: „Wir können bestätigen, dass mehrere der Beschuldigten auch in einem weiteren Verfahren als Beschuldigte geführt werden“, heißt es. Wieder geht es um mutmaßliche Sexualdelikte an einem zwölfjährigen Kind. Offenbar gibt es inhaltliche Parallelen zum Fall Anna.
Ermittlungsverfahren läuft
Dem Vernehmen nach sollen mehr als die Hälfte der am Freitag freigesprochenen Jugendlichen und jungen Männer auch in den neuen Fall involviert sein und als Beschuldigte geführt werden. „Wir befinden uns im Ermittlungsverfahren“, hält sich die Staatsanwaltschaft dazu, wie auch zu inhaltlichen Details, bedeckt. Auch, um das Opfer bestmöglich zu schützen.
Verschärfung des Sexualstrafrechts
Im zweitägigen Prozess im Wiener Landesgericht um geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung einer 12-Jährigen letzte Woche war der zweite Fall – zumindest in den öffentlichen Prozessteilen – gar kein Thema. Die Freisprüche, gegen die die StA auf Weisung aus dem Ministerium Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet hat, sorgten für Aufregung im ganzen Land und wirken bis in die Politik nach. So soll das Sexualstrafrecht verschärft werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.