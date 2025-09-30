Vorteilswelt
Wieder Zwölfjährige

Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna

Gericht
30.09.2025 14:37
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche.
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche.(Bild: Bartel Gerhard)

Paukenschlag nach den umstrittenen Freisprüchen im Fall Anna: Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt, dass gegen mehrere der zehn beschuldigten Burschen, die am Freitag straffrei das Gericht verlassen haben, ermittelt wird: Wieder geht es um Sexualdelikte an einem zwölfjährigen Opfer. 

Dass ein weiteres Mädchen Opfer der Burschenbande aus dem Antonspark geworden sein könnte, macht schon länger die Runde. „Puls 4“ berichtete vor dem Sommer über einen weiteren erschütternden Fall.

Inhaltliche Parallelen zum Fall Anna
Jetzt bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien auf „Krone“-Anfrage: „Wir können bestätigen, dass mehrere der Beschuldigten auch in einem weiteren Verfahren als Beschuldigte geführt werden“, heißt es. Wieder geht es um mutmaßliche Sexualdelikte an einem zwölfjährigen Kind. Offenbar gibt es inhaltliche Parallelen zum Fall Anna.

Ermittlungsverfahren läuft
Dem Vernehmen nach sollen mehr als die Hälfte der am Freitag freigesprochenen Jugendlichen und jungen Männer auch in den neuen Fall involviert sein und als Beschuldigte geführt werden. „Wir befinden uns im Ermittlungsverfahren“, hält sich die Staatsanwaltschaft dazu, wie auch zu inhaltlichen Details, bedeckt. Auch, um das Opfer bestmöglich zu schützen.

Lesen Sie auch:
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Das ist Täter-Opfer-Umkehr
26.09.2025
Urteile wühlen auf
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
27.09.2025
Kein Schuldbewusstsein
So ticken die Freigesprochenen im Fall Anna
28.09.2025

Verschärfung des Sexualstrafrechts
Im zweitägigen Prozess im Wiener Landesgericht um geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung einer 12-Jährigen letzte Woche war der zweite Fall – zumindest in den öffentlichen Prozessteilen – gar kein Thema. Die Freisprüche, gegen die die StA auf Weisung aus dem Ministerium Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet hat, sorgten für Aufregung im ganzen Land und wirken bis in die Politik nach. So soll das Sexualstrafrecht verschärft werden. 

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Wieder Zwölfjährige
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
Beute waren Luxusautos
Gefängnisstrafe für professionellen Autoknacker
Prozess in Feldkirch
Geschäftsmann soll Gelder abgezweigt haben
Krone Plus Logo
Vor ihrem Strafprozess
Das neue Leben der Halleiner IS-Braut Maria G.
ÖVP zu Fall Anna
„Abschiebung und null Toleranz für diese Täter!“
