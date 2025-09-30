Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna

Verschärfung des Sexualstrafrechts

Im zweitägigen Prozess im Wiener Landesgericht um geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung einer 12-Jährigen letzte Woche war der zweite Fall – zumindest in den öffentlichen Prozessteilen – gar kein Thema. Die Freisprüche, gegen die die StA auf Weisung aus dem Ministerium Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet hat, sorgten für Aufregung im ganzen Land und wirken bis in die Politik nach. So soll das Sexualstrafrecht verschärft werden.