Nach langer Krankheit! Ex-ÖFB-Teamgoalie ist tot

Später Oberamtsrat in steiermärkischer Landesregierung

Nach 73 Partien zwischen 1965 und 1970 endete seine Zeit beim GAK und Godschar spielte neben seiner Ausbildung in Wien – die ihm eine spätere Karriere als Oberamtsrat in der steiermärkischen Landesregierung einbringen sollte – unterklassig für Red Star Penzing. 1972/73 gab er noch einmal ein Comeback auf höchster Ebene, für die Wiener Austria ließ er noch 17 Pflichtspiele folgen, ehe er seine Karriere auf diesem Niveau endgültig ad acta legte …