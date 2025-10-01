Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War bei GAK & Austria

Nach langer Krankheit! Ex-ÖFB-Teamgoalie ist tot

Fußball National
01.10.2025 11:45
Gerfried Hodschar ist tot ...
Gerfried Hodschar ist tot ...(Bild: Krone KREATIV/APA/BARBARA GINDL; x.com/grazerak/)

Österreichs Fußball muss Abschied nehmen von einem früheren Tormann des ÖFB-Nationalteams: Der auf Klub-Ebene vor allem für den GAK aufgelaufene Gerfried Hodschar ist wenige Monate nach seinem 80. Geburtstag nach längerer Krankheit gestorben!

0 Kommentare

Hodschar war die zweite „Rotjacke“ nach dem legendären Gernot Fraydl, die in Österreichs Nationalteam zwischen den Pfosten stehen durfte – wenn auch insgesamt nur zwei Mal. So am 6. September 1967, als er sich im Wiener Praterstadion gemeinsam mit etwa Franz Hasil, Erich Hof oder Rudi Flögel den Ungarn mit 1:3 geschlagen geben musste.

In diesem Match erlitt Godschar tragischerweise auch einen Kreuzbandriss, der seinen steilen Karriere-Höhenflug jäh stoppte. Sein zweites Länderspiel war dann nach seiner Wiederherstellung ein Duell mit Rumänien in Linz, das am 1. Mai 1968 endete und bei dem u.a. auch Josef Hickersberger und Gustl Starek mitwirkten.

Später Oberamtsrat in steiermärkischer Landesregierung 
Nach 73 Partien zwischen 1965 und 1970 endete seine Zeit beim GAK und Godschar spielte neben seiner Ausbildung in Wien – die ihm eine spätere Karriere als Oberamtsrat in der steiermärkischen Landesregierung einbringen sollte – unterklassig für Red Star Penzing. 1972/73 gab er noch einmal ein Comeback auf höchster Ebene, für die Wiener Austria ließ er noch 17 Pflichtspiele folgen, ehe er seine Karriere auf diesem Niveau endgültig ad acta legte …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖFB
Krankheit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Rangers kommen
Darum wird der Sturm-Hit zur Familienangelegenheit
Keine Flops mehr
Stöger und Co. machen jetzt Tinder für Fußballer
War bei GAK & Austria
Nach langer Krankheit! Ex-ÖFB-Teamgoalie ist tot
„Hat mich geprägt“
Unterhaus-Trainer verrät Nacht im Bosnien-Knast
Gelb-Rot-Fußball-Talk
„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf