Nach langer Krankheit! Ex-ÖFB-Teamgoalie ist tot

Österreichs Fußball muss Abschied nehmen von einem früheren Tormann des ÖFB-Nationalteams: Der auf Klub-Ebene vor allem für den GAK aufgelaufene Gerfried Hodschar ist wenige Monate nach seinem 80. Geburtstag nach längerer Krankheit gestorben!
Hodschar war die zweite „Rotjacke“ nach dem legendären Gernot Fraydl, die in Österreichs Nationalteam zwischen den Pfosten stehen durfte – wenn auch insgesamt nur zwei Mal. So am 6. September 1967, als er sich im Wiener Praterstadion gemeinsam mit etwa Franz Hasil, Erich Hof oder Rudi Flögel den Ungarn mit 1:3 geschlagen geben musste.
In diesem Match erlitt Godschar tragischerweise auch einen Kreuzbandriss, der seinen steilen Karriere-Höhenflug jäh stoppte. Sein zweites Länderspiel war dann nach seiner Wiederherstellung ein Duell mit Rumänien in Linz, das am 1. Mai 1968 endete und bei dem u.a. auch Josef Hickersberger und Gustl Starek mitwirkten.
Später Oberamtsrat in steiermärkischer Landesregierung
Nach 73 Partien zwischen 1965 und 1970 endete seine Zeit beim GAK und Godschar spielte neben seiner Ausbildung in Wien – die ihm eine spätere Karriere als Oberamtsrat in der steiermärkischen Landesregierung einbringen sollte – unterklassig für Red Star Penzing. 1972/73 gab er noch einmal ein Comeback auf höchster Ebene, für die Wiener Austria ließ er noch 17 Pflichtspiele folgen, ehe er seine Karriere auf diesem Niveau endgültig ad acta legte …
