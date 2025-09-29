Lost in Kilos? Abnehmspritzen im großen Vergleich

Fühlen Sie sich inmitten des ganzen Hypes um Abnehmspritzen und Diätpillen auch so verloren? Man hört an allen Ecken etwas dazu – aber was davon stimmt? Welche Arzneien gibt es überhaupt und welche „darf“ ganz offiziell wofür eingesetzt werden? Welche Folgen können sie haben? Und: Was kommt bald? Wir haben hier die große Übersicht für Sie!