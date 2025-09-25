Das hat die Jüngste aller Zeiten in ihrem Amt vor
Zukan im Gespräch
Mit 30 Jahren ist Merima Zukan die jüngste Vizebürgermeisterin in der Geschichte von Linz – und startete ihr erstes Interview nicht im Rathaus, sondern am Fußballplatz. Dort spricht der bekennende Fußball-Fan über ihre Leidenschaft fürs Spiel, Verantwortung für 4000 Mitarbeiter und wie sie ihr Amt künftig anlegen will.
Um Punkt 14.08 Uhr sprach Merima Zukan gestern die Worte „Ich gelobe“ – und besiegelte damit ihr politisches Schicksal. Die neue Vizebürgermeisterin von Linz, mit 30 Jahren die jüngste aller Zeiten, hatte zwar gut geschlafen, war aber schon um 6 Uhr morgens aufgeregt aus dem Bett geklettert. Zwei schwarze Kaffees später konnte der große Tag für die Bindermichlerin mit bosnischen Wurzeln beginnen.
