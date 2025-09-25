Das hat die Jüngste aller Zeiten in ihrem Amt vor

Um Punkt 14.08 Uhr sprach Merima Zukan gestern die Worte „Ich gelobe“ – und besiegelte damit ihr politisches Schicksal. Die neue Vizebürgermeisterin von Linz, mit 30 Jahren die jüngste aller Zeiten, hatte zwar gut geschlafen, war aber schon um 6 Uhr morgens aufgeregt aus dem Bett geklettert. Zwei schwarze Kaffees später konnte der große Tag für die Bindermichlerin mit bosnischen Wurzeln beginnen.