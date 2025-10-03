„Manche sind bei den Taliban besser aufgehoben“

„Krone“: Herr Mansour, Sie sind demnächst für ein Seminar des Österreichischen Integrationsfonds in Wien. Worum wird es dabei gehen?

Ahmad Mansour: Es wird um aktuelle Radikalisierung gehen, vor allem bei jungen Menschen in Österreich. Und es wird um Integration gehen, Wertevermittlung – und um das emotionale Ankommen in Österreich.