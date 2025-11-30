Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Geschichte

Das letzte Rätsel um den Schatz der Habsburger

Österreich
30.11.2025 06:00

Die neue Geschichte-Doku-Reihe der „Krone“ startet mit einer aktuellen Sonderausgabe: „Krone Geschichte SPEZIAL: Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“, die das Rätsel um den spektakulären Fund des Kaiserschmucks mit dem weltberühmten Florentiner Diamanten ein für alle Mal löst. Folgen auch Sie dem Schatz der Habsburger auf seinem Weg: am 31. November und 1. Dezember um 20.15 Uhr auf krone.tv und ab sofort online auf krone.at.

0 Kommentare

Ein Schatz taucht wieder auf – und die Welt steht Kopf. Was steckt hinter dem spektakulärsten Fund der Habsburger-Nachkriegsgeschichte, Kaiserin Zitas Geheimplan – und dem jahrzehntelangen Schweigen? Die neue „Krone“-Doku-Reihe folgt den Spuren, den Mythen, den Machtspielen; mit Zeugen und Experten, der Aufdeckerin – und Karl Habsburg. Und entspinnt eines der größten Rätsel der österreichischen Geschichte.

Historikerin Martina Winkelhofer folgt mit Zeugen und Experten den Spuren, den Mythen und den ...
Historikerin Martina Winkelhofer folgt mit Zeugen und Experten den Spuren, den Mythen und den Machtspielen rund um den Kaiserschatz.(Bild: Krone Geschichte)

Sehen Sie im Video oben die unglaubliche Reise der kaiserlichen Juwelen über zwei Kontinente und die Antwort auf die Frage: Wem gehört der Schatz wirklich?

Porträt von Martina Winkelhofer
Martina Winkelhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
224.735 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
113.354 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
106.092 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Eigene Demo augestellt
Pfleger drohen: „Zwingt uns nicht zum Streik“
Krone Plus Logo
Element Phosphor
Warum Familie in türkischem Hotel sterben musste
Krone & Fressnapf
Gratisfutter an private Haustierhalter in Not
„Krone“-Geschichte
Das letzte Rätsel um den Schatz der Habsburger
Krone Plus Logo
Koralmbahn-Region
„Viele realisieren nicht, was sich verändern wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf