Das letzte Rätsel um den Schatz der Habsburger

Die neue Geschichte-Doku-Reihe der „Krone“ startet mit einer aktuellen Sonderausgabe: „Krone Geschichte SPEZIAL: Der Schatz der Habsburger – Zitas Geheimnis“, die das Rätsel um den spektakulären Fund des Kaiserschmucks mit dem weltberühmten Florentiner Diamanten ein für alle Mal löst. Folgen auch Sie dem Schatz der Habsburger auf seinem Weg: am 31. November und 1. Dezember um 20.15 Uhr auf krone.tv und ab sofort online auf krone.at.
Ein Schatz taucht wieder auf – und die Welt steht Kopf. Was steckt hinter dem spektakulärsten Fund der Habsburger-Nachkriegsgeschichte, Kaiserin Zitas Geheimplan – und dem jahrzehntelangen Schweigen? Die neue „Krone“-Doku-Reihe folgt den Spuren, den Mythen, den Machtspielen; mit Zeugen und Experten, der Aufdeckerin – und Karl Habsburg. Und entspinnt eines der größten Rätsel der österreichischen Geschichte.
Sehen Sie im Video oben die unglaubliche Reise der kaiserlichen Juwelen über zwei Kontinente und die Antwort auf die Frage: Wem gehört der Schatz wirklich?
