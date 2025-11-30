Blasenentzündung: So wirksam sind die Impfungen

Hatten Sie auch schon einmal eine Blasenentzündung? Diese äußerst unangenehmen Infektionen entstehen meist, weil Bakterien in die Harnröhre gelangen. Da diese bei Frauen kürzer ist, sind sie anfälliger für Harnwegsinfekte als Männer. Die Symptome: Schmerzen beim Harnlassen, häufiger Harndrang, vielleicht sogar Blut im Urin. Dann führt der Weg meistens zum Arzt, der den Urin untersucht und entscheidet, ob Antibiotika notwendig sind.