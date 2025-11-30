Blasenentzündung: So wirksam sind die Impfungen

Mit den tieferen Temperaturen klagen vor allem Frauen wieder vermehrt über unangenehme Harnwegsinfekte. Nur wenige wissen aber, dass es zur Prävention auch Impfungen und kleinere invasive Behandlungen gibt. Krone+ fragte einen Experten, für wen diese hilfreich sein können.
Hatten Sie auch schon einmal eine Blasenentzündung? Diese äußerst unangenehmen Infektionen entstehen meist, weil Bakterien in die Harnröhre gelangen. Da diese bei Frauen kürzer ist, sind sie anfälliger für Harnwegsinfekte als Männer. Die Symptome: Schmerzen beim Harnlassen, häufiger Harndrang, vielleicht sogar Blut im Urin. Dann führt der Weg meistens zum Arzt, der den Urin untersucht und entscheidet, ob Antibiotika notwendig sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.