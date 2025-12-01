Vorteilswelt
It’s time to shine!

Weihnachten mit Garnier & L’Oréal Men Expert

Gewinnspiele
01.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: L‘Oreal Österreich Ges.mbh)

Dezember-Stress? Gönn dir und deiner Haut jetzt eine Auszeit und starte mit einem frischen Glow in die Feiertage. Wir verlosen zehn luxuriöse Selfcare-Pakete von Garnier & L’Oréal Men Expert. Mach mit und strahle!

Sind deine Haare trocken und deine Haut müde? Entdecke jetzt, wie du mit unseren perfekt abgestimmten Glow-Routinen von Garnier und L’Oréal Men Expert den Winter vergessen machst und strahlst!

Glow für SIE: Das verwöhnende Beauty-Paket für den Winterzauber! 
Tauche ein in die Welt von Garnier Wahre Schätze Avocado und schenke deinem Haar eine wohlverdiente Auszeit in der kalten Jahreszeit. Das Intensiv Nährende Shampoo und die passende Spülung mit purem Avocado-Öl und Sheabutter nähren sehr trockenes Haar intensiv und machen es geschmeidig weich, bereit für jede Festtagsfrisur. Die nährende 1-Minute Haarkur und die Intensiv Pflegende Leave-In Creme komplettieren das Pflegeerlebnis, während das Curl Revival Elixir lockigem Haar neuen Schwung für festliche Anlässe verleiht.

Für einen strahlenden Teint, der selbst den winterlichen Glanz übertrifft, sorgt die Garnier SkinActive Vitamin C Linie. Der Glow Booster Cream Cleanser reinigt mild und sorgt für ein strahlendes Hautbild. Die Vitamin C Glow Booster Liquid Care und das Vitamin C+ Glow Booster Serum glätten die Haut und mildern dunkle Flecken, perfekt für einen makellosen Look unter dem Mistelzweig. Abgerundet wird dein Hautpflege-Ritual durch die Vitamin C Tuchmaske für einen extra Feuchtigkeitskick und Glow-Effekt. Und für eine mühelose und schonende Reinigung nach einem langen Festtag gibt es das Waterproof Mizellen Reinigungswasser sowie das Vitamin C Mizellen Wasser für einen Frischekick der besonderen Art!

(Bild: L‘Oreal Österreich Ges.mbH)

Glow für IHN: Das erfrischende Pflege-Paket für die Feiertage! 
Auch für Männer, die in der Weihnachtszeit Wert auf gepflegtes Aussehen, vitalisierte Haut und definierte Haare legen, gibt es ein Glow-Paket! Entdecke die Garnier Fructis Locken Methode für definierte, hydrierte Locken und coole Styles! Das Feuchtigkeitsauffüllende Pre-Shampoo pflegt alle Lockentypen intensiv, während das Shampoo für intensive Feuchtigkeit und revitalisiertes Haar sorgt. Für eine tiefenwirksame Pflege ist die Feuchtigkeitsauffüllende Haarmaske perfekt, während das Haarpflege-Spray bis zu 48 Stunden intensive Feuchtigkeit und definierte Locken schenkt.

Doch das ist nicht Alles, L‘Oréal Men Expert sorgt zusätzlich für die mühelose Gesichtspflege und Frische an stressigen Weihnachtstagen. Das Barber Club Duschgel ist ein pflegendes Waschgel, das Körper und Bart intensiv reinigt und Feuchtigkeit spendet, perfekt für die schnelle Auffrischung vor dem Festessen. Für langanhaltende Frische und zuverlässigen Schutz sorgt der L‘Oréal Paris Men Expert Carbon Protect Deo Roll-On sowie das Invincible Sport Anti-Transpirant Aerosol Spray für bis zu 72 Stunden Schutz vor Schweiß und Geruch. Die L‘Oréal Paris Men Expert Hydra Energy 24h Anti-Müdigkeit Feuchtigkeitspflege mit Vitamin C und Proteinen spendet intensive Feuchtigkeit und lässt die Haut vital und frisch erscheinen, auch nach langen Winternächten. 

Und um den Zeichen müder Augen entgegenzuwirken, ist der Hydra Energy Anti-Müdigkeit Augen Roll-On mit Koffein und Vitamin C der ideale Begleiter für einen wachen Blick. Für unerwartete Schönheitsmakel in der festlichen Zeit sind zudem die Garnier 8H Pimple Patches im Paket enthalten, sie entfernen Pickel effektiv und diskret, ohne lästiges Ausdrücken. Dem perfekten Weihnachtslook steht somit nichts mehr im Wege!

(Bild: L‘Oreal Österreich Ges.mbH)

So machst du mit und sicherst dir dein Weihnachtsgeschenk
Mit etwas Glück gewinnst du eines der Garnier & L’Oréal Men Expert Glow-Pakete und kannst dich über ein extra Geschenk unter dem Baum freuen! Fülle einfach das untenstehende Formular aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember, 09:00 Uhr.

Du willst deine Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Adabei“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier

