Weihnachten mit Garnier & L’Oréal Men Expert

Für einen strahlenden Teint, der selbst den winterlichen Glanz übertrifft, sorgt die Garnier SkinActive Vitamin C Linie. Der Glow Booster Cream Cleanser reinigt mild und sorgt für ein strahlendes Hautbild. Die Vitamin C Glow Booster Liquid Care und das Vitamin C+ Glow Booster Serum glätten die Haut und mildern dunkle Flecken, perfekt für einen makellosen Look unter dem Mistelzweig. Abgerundet wird dein Hautpflege-Ritual durch die Vitamin C Tuchmaske für einen extra Feuchtigkeitskick und Glow-Effekt. Und für eine mühelose und schonende Reinigung nach einem langen Festtag gibt es das Waterproof Mizellen Reinigungswasser sowie das Vitamin C Mizellen Wasser für einen Frischekick der besonderen Art!