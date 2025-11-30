Flucht vor Weihnachtskitsch: Hier sind Sie richtig

Überall Hektik und Trubel, Vorweihnachtsstress und greller Klimbim – dabei sehnen wir uns doch gerade jetzt nach Stille und Achtsamkeit. Wir haben uns deshalb auf die Spuren eines besinnlichen Advents begeben: bei Stubenmusik, Strohsternen, Räucherpfanne und Kerzenschein.