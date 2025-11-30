Flucht vor Weihnachtskitsch: Hier sind Sie richtig

Überall Hektik und Trubel, Vorweihnachtsstress und greller Klimbim – dabei sehnen wir uns doch gerade jetzt nach Stille und Achtsamkeit. Wir haben uns deshalb auf die Spuren eines besinnlichen Advents begeben: bei Stubenmusik, Strohsternen, Räucherpfanne und Kerzenschein.
Fündig wurden wir beim „Familienadvent“ im Kärntner Freilichtmuseum von Maria Saal. Hier begibt man sich auf eine authentische vorweihnachtliche Reise in die Vergangenheit. Gebäude aus sechs Jahrhunderten bilden die Kulisse, das Programm wurde vom Historiker und Kulturvermittler Dr. Roland Bäck zusammengestellt.
