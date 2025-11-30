Deutsche kommen nicht mehr weiter: Heli-Einsatz

Bei anbrechender Dunkelheit wurde Notruf gewählt

Die Schneelage und das immer steiler werdende Geländer zwangen sie schließlich dazu, wieder in Richtung Hochunnutz aufzusteigen. Damit gelangten die beiden ans Ende ihrer Kräfte, sie kamen nicht mehr weiter und setzten bei anbrechender Dunkelheit einen Notruf ab.