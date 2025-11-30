Deutsche kommen nicht mehr weiter: Heli-Einsatz

Zwei Deutsche (19, 21) machten eine Gipfeltour in Tirol, doch kamen schließlich aufgrund des Schnees nicht mehr weiter. Erschöpfung ließ sie schließlich einen Notruf absetzen.
Von Achenkirch (Tirol) aus stiegen zwei Deutsche (19, 21) am Sonntag auf den 2075 hohen Hochunnutz auf. „Nach Erreichen des Gipfels informierten sich die beiden mittels App über einen alternativen Abstieg nach Achenkirch“, berichtet die Polizei. Doch die alternative Route brachte kein Glück für die jungen Männer.
Bei anbrechender Dunkelheit wurde Notruf gewählt
Die Schneelage und das immer steiler werdende Geländer zwangen sie schließlich dazu, wieder in Richtung Hochunnutz aufzusteigen. Damit gelangten die beiden ans Ende ihrer Kräfte, sie kamen nicht mehr weiter und setzten bei anbrechender Dunkelheit einen Notruf ab.
Die Bergrettung Achenkirch, die Polizei sowie der Polizeihubschrauber wurden alarmiert. Die Zwei konnten von der Besatzung des Hubschraubers lokalisiert und ins Tal geflogen werden.
