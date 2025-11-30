Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

American Football

NFL: Colts mit bitterer Niederlage gegen Houston

US-Sport
30.11.2025 23:36
Bernhard Raimann
Bernhard Raimann(Bild: GEPA)

Die Indianapolis Colts haben mit dem Wiener Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage hintereinander in der NFL kassiert!

0 Kommentare

Das Team mit dem 28-jährigen Left Tackle musste sich am Sonntag zu Hause den Houston Texans, einem direkten Rivalen in der Division AFC South, mit 16:20 geschlagen geben. Die Colts gingen damit zum vierten Mal im zwölften Saisonspiel als Verlierer vom Platz und verpassten zumindest eine kleine Vorentscheidung im Rennen um eine Playoff-Teilnahme.

Raimann mit fehlerfreier und unauffälliger Leistung
In der AFC South spitzt sich die Lage fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs wieder zu. Die Colts, bei denen Raimann eine fehlerfreie und unauffällige Leistung zeigte, stehen weiter bei acht Siegen, genauso wie die Jacksonville Jaguars nach einem 25:3 bei den Tennessee Titans.

Die Texans schlossen mit dem siebenten Saisonerfolg und dem vierten in Serie zu den beiden Rivalen auf. Der Gewinner der Division hat einen Fixplatz in den Playoffs, auch im Rennen um einen sogenannten Wildcard-Platz sind die Colts trotz der Niederlage weiter in einer guten Position. Nächsten Sonntag steht das Gastspiel in Jacksonville auf dem Programm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
246.762 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
123.829 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
122.666 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr US-Sport
American Football
NFL: Colts mit bitterer Niederlage gegen Houston
NHL
Minnesotas Siegesserie endet im Penaltyschießen
Acht Pöltl-Punkte
Torontos Siegesserie endete in Charlotte
NBA
Champion Oklahoma feiert elften Sieg in Folge
NFL
Chicago Bears düpieren Super-Bowl-Sieger

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf