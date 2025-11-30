NFL: Colts mit bitterer Niederlage gegen Houston

Die Texans schlossen mit dem siebenten Saisonerfolg und dem vierten in Serie zu den beiden Rivalen auf. Der Gewinner der Division hat einen Fixplatz in den Playoffs, auch im Rennen um einen sogenannten Wildcard-Platz sind die Colts trotz der Niederlage weiter in einer guten Position. Nächsten Sonntag steht das Gastspiel in Jacksonville auf dem Programm.