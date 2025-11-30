ÖHB-Frauen nach zweitem WM-Sieg in der Hauptrunde!

Überlegene zweite nach ausgeglichener ersten Hälfte

Tijsterman ließ dieselbe Sieben wie gegen Ägypten beginnen. Nach dem 3:3 drohte ihrem Aufgebot das Match aber früh zu entgleiten, mehr als sieben Minuten gelang kein Tor. Innerhalb von zehn Minuten drehte die ÖHB-Auswahl mit einem 5:0-Lauf den Score aber auf eine 8:7-Führung, mit 12:12 ging es in die Pause. Ivancok-Soltic hatte zehn Sekunden vor der Sirene per Siebenmeter den Ausgleich erzielt, das vermeintliche erneute Führungstor der Argentinierinnen gelang diesen für eine Anerkennung Sekunden-Bruchteile zu spät.