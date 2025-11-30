Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg gegen Argentinien

ÖHB-Frauen nach zweitem WM-Sieg in der Hauptrunde!

Handball
30.11.2025 19:38
(Bild: GEPA)

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat am Sonntag in Rotterdam auch sein zweites WM-Vorrundenspiel gewonnen. Die ÖHB-Equipe ließ dem 29:20-Sieg am Freitag gegen Ägypten in Gruppe E ein 27:23 (12:12) gegen Argentinien folgen, steht so fix in der Hauptrunde und nimmt dorthin auf jeden Fall zumindest zwei Punkte mit. Vor dieser zweiten Turnierphase geht es am Dienstag (20.30 Uhr) erneut in Rotterdam noch gegen die Truppe des favorisierten WM-Co-Gastgebers Niederlande.

0 Kommentare

„Die Freude ist sehr groß“, begann ÖHB-Teamchefin Monique Tijsterman ihre erste Analyse. „Wir haben das Spiel in der Abwehr gewonnen, wir waren wirklich aggressiv. Das war so wichtig für die ganze Mannschaft für die Stimmung.“ Die mit acht Toren zur Spielerin des Spiels gewählte Kapitänin Ines Ivancok-Soltic ließ ihrer Freude im ORF-Interview freien Lauf: „Wir können es gar nicht so glauben. Ich bin super-stolz auf die Mannschaft, dass wir das so souverän gemeistert haben.“

Die ersatzgeschwächt zum Titelkampf angereisten Österreicherinnen überzeugten gegen die Argentinierinnen wie schon zwei Tage davor mit einer starken kämpferischen Leistung. Eine der Matchwinnerinnen war Lena Ivancok, die Torfrau glänzte mit zahlreichen Paraden und einer sehr guten Erfolgsquote von 32 Prozent abgewehrten Bällen. „Sie war unglaublich“, meinte Tijsterman. Schwester Ivancok-Soltic sowie Klara Schlegel sorgten im Angriff für die wichtigen Tore.

Überlegene zweite nach ausgeglichener ersten Hälfte
Tijsterman ließ dieselbe Sieben wie gegen Ägypten beginnen. Nach dem 3:3 drohte ihrem Aufgebot das Match aber früh zu entgleiten, mehr als sieben Minuten gelang kein Tor. Innerhalb von zehn Minuten drehte die ÖHB-Auswahl mit einem 5:0-Lauf den Score aber auf eine 8:7-Führung, mit 12:12 ging es in die Pause. Ivancok-Soltic hatte zehn Sekunden vor der Sirene per Siebenmeter den Ausgleich erzielt, das vermeintliche erneute Führungstor der Argentinierinnen gelang diesen für eine Anerkennung Sekunden-Bruchteile zu spät.

Mit einer starken Phase unmittelbar nach Wiederbeginn setzte sich die Tijsterman-Truppe auf 16:13 ab und ließ die Gegnerinnen letztlich nicht mehr herankommen. Obwohl die Südamerikanerinnen über mehr Routine verfügen, brachte die junge rot-weiß-rote Abordnung mit der weiter starken Ivancok im Rücken einen sicheren Vorsprung über die Distanz. In die Karten spielte dabei auch der Ausschluss von Argentiniens Topscorerin Elke Josselinne Karsten in der 47. Minute.

Im Head-to-Head mit den Argentinierinnen ging Rot-Weiß-Rot damit 3:2 in Front, zuletzt hatte es bei der WM 2021 (29:31) und im vergangenen März in einem Test jeweils in Spanien (25:26) die beiden Niederlagen gesetzt. Das Parallelspiel der Gruppe zwischen Ägypten und den Niederlanden war für 20:30 Uhr angesetzt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichRotterdamÄgypten
Frauen
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
244.608 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
121.159 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
115.861 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Handball
Sieg gegen Argentinien
ÖHB-Frauen nach zweitem WM-Sieg in der Hauptrunde!
HLA-Meisterliga
30:29! Füchse lassen Titelkandidat Hard stolpern
Krone Plus Logo
Handball-Knall
Österreicherinnen plagt vor WM Verletzungsteufel
Krone Plus Logo
Legionär Albek
Mit den griechischen Göttern zum Handball-Olymp
Fivers im Hit in Krems
Trotz Nacht im Bus hellwach in den Klassiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf