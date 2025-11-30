Vorteilswelt
Scheibs Geheimnis

„Genau das zeichnet die Allerbesten aus“

Ski Alpin
30.11.2025 18:30
Scheib holte ihr erstes Weltcup- Podest außerhalb von Sölden.
Scheib holte ihr erstes Weltcup- Podest außerhalb von Sölden.(Bild: GEPA)

Julia Scheib trotzte einem Trainingssturz, gibt im Riesentorlauf dennoch die Pace vor – mit Platz zwei in Copper Mountain verteidigte sie das Rote Trikot im Weltcup. Wie das gesamte ÖSV-Team davon profitiert, und was das Erfolgsrezept der Steirerin ist, verrät Trainer Roland Assinger der „Krone“. 

0 Kommentare

Freud und Leid, es liegt im Ski-Weltcup nah beisammen. Während sich Lauren Macuga und Lara Gut-Behrami in Copper Mountain schwer verletzten, ihre Olympia-Saison beenden mussten, hatte Julia Scheib am Donnerstag bei ihrem Trainingssturz alle Schutzengel auf ihrer Seite. „Das war ein wirklich heftiger Abflug, hätte auch anders ausgehen können“, erzählte Cheftrainer Roland Assinger. „Von dem her müssen wir am Boden bleiben, demütig sein. Es kann immer schnell gehen „

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading

