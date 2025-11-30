Polizist schießt Dieb tot: Körperkamera filmt mit

Der Mann sitzt im Musikpavillon in St. Aegid in Niederösterreich und schneidet mit einem Cuttermesser die Semmel auf, die er zuvor gemeinsam mit Speck und Milka beim dortigen Spar gestohlen hatte. Die Kassierin des Supermarktes hatte die Polizei gerufen, nachdem der 48-Jährige, dessen Erscheinungsbild ihr Angst machte, nicht zahlen wollte, sondern ihr 30 Cent entgegenwarf. „Ich warte im Pavillon auf die Polizei“, soll er ihr noch zugerufen haben.