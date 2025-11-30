Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

U17-Nationalmannschaft

„Super Signal! Das Team ist eine Familie geworden“

Fußball National
30.11.2025 18:30
U17-Teamchef Hermann Stadler ist stolz auf seine Youngsters.
U17-Teamchef Hermann Stadler ist stolz auf seine Youngsters.(Bild: Eva Manhart)

Die U17-Youngsters mit ausländischen Wurzeln könnten ÖFB verloren gehen. Für Teamchef Hermann Stadler stellt sich dieses Thema zurzeit aber nich. Sebastian Prödl gab ein Versprechen ab.

0 Kommentare

„Was diese Mannschaft für eine Mentalität entwickelt hat, beeindruckte mich extrem. Da konnte ich als alter Hase noch etwas davon lernen“, lobte nicht nur U17-Teamchef Hermann Stadler seine Vize-Weltmeister beim Empfang am ÖFB-Campus. Die Youngsters spielten sich in die Notizblöcke von Top-Klubs und faszinierten auf der Weltbühne in Katar nicht nur Fußball-Österreich. Weshalb die Gefahr besteht, dass Spieler mit ausländischen Wurzeln dem ÖFB „verloren gehen“ könnten. Von der Startelf im Finale gegen Portugal könnten etwa Ndukwe, Markovic, Deshishku und Jozepovic aufgrund ihrer Herkunft in Versuchung geraten, den Nationalverband zu wechseln.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.727 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
120.131 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
111.814 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
U17-Nationalmannschaft
„Super Signal! Das Team ist eine Familie geworden“
Bundesliga im TICKER
LIVE: Usor trifft zum 2:0 für den LASK gegen Rapid
Kaum Fußball möglich
Pyro-Wahnsinn sorgt für Ärger bei LASK gegen Rapid
Durststrecke beendet
Elfmeter als Goldtor: Sturm gewinnt Steirer-Derby
Rassiges Duell
Altach trotzt Vizemeister RB Salzburg ein 1:1 ab!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf