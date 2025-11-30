„Super Signal! Das Team ist eine Familie geworden“

„Was diese Mannschaft für eine Mentalität entwickelt hat, beeindruckte mich extrem. Da konnte ich als alter Hase noch etwas davon lernen“, lobte nicht nur U17-Teamchef Hermann Stadler seine Vize-Weltmeister beim Empfang am ÖFB-Campus. Die Youngsters spielten sich in die Notizblöcke von Top-Klubs und faszinierten auf der Weltbühne in Katar nicht nur Fußball-Österreich. Weshalb die Gefahr besteht, dass Spieler mit ausländischen Wurzeln dem ÖFB „verloren gehen“ könnten. Von der Startelf im Finale gegen Portugal könnten etwa Ndukwe, Markovic, Deshishku und Jozepovic aufgrund ihrer Herkunft in Versuchung geraten, den Nationalverband zu wechseln.