Türchen öffnen

Jeden Tag ein neues Fashion-Highlight gewinnen

Gewinnspiele
01.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Camp David)

Es glitzert, es funkelt – und es wird stylish! Mit dem CAMP DAVID | SOCCX Adventkalender startet der Dezember heuer besonders modisch. Hinter jedem Türchen warten Überraschungen, die Herzen höherschlagen lassen: coole Winterlooks, kuschelige Lieblingsstücke und trendige Accessoires der beiden beliebten Fashion-Marken. Ein Gewinnspiel, das zur täglichen Portion Vorfreude wird.

Beide Marken stehen für hohe Qualität, starke Designs und Looks, die Persönlichkeit zeigen. Genau das spiegelt auch der Adventkalender wider: eine Mischung aus Spannung, Überraschung und stylishem Vergnügen.

Für sie. Für ihn. Einfach für jeden Style.

Ob warme Wintermode, sportlich-elegante Everyday-Pieces oder Geschenkideen für die Liebsten – der Adventkalender spiegelt die Vielfalt der beiden Marken wider. Vielleicht steckt hinter dem nächsten Türchen genau das Teil, das Ihr nächstes Outfit komplett macht. Oder ein Fashion-Gutschein, der die Garderobe neu erstrahlen lässt. Eins ist sicher: Jedes Türchen bringt eine neue Chance.

So einfach ist mitmachen

Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich täglich ein neues Türchen. Ein Klick, eine kurze Frage – und schon ist man im Lostopf für die Tagesgewinne mit dabei. Schnell, unkompliziert und randvoll mit Weihnachtszauber.

(Bild: Camp Daviddiv)
(Bild: Camp David)

Türchen öffnen, staunen, gewinnen

Machen Sie jeden Tag zu deinem kleinen Fest: Einfach Türchen öffnen, sich überraschen lassen – und mit etwas Glück ein echtes Fashion-Highlight gewinnen. CAMP DAVID | SOCCX zeigen, wie Advent geht: stylish, spannend und jeden Tag ein bisschen magisch.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
