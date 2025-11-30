Hauser/Eder in Östersund-Staffel auf Platz fünf

Lisa Hauser und Simon Eder haben beim Biathlon-Weltcup-Auftaktwochenende in Östersund Rang fünf in der Single-Mixed-Staffel belegt.
Während Eder am Sonntag am Schießstand fehlerfrei blieb, benötigte Hauser vier Nachlader. Am Ende fehlten 19 Sekunden auf das Stockerl. Der Sieg ging an Gastgeber Schweden vor Norwegen und Frankreich.
Am Nachmittag (16.40 Uhr) findet die Mixed-Staffel mit den ÖSV-Athleten Fredrik Mühlbacher, David Komatz, Anna Juppe und Anna Gandler statt.
Einzelbewerbe kommende Woche
Kommende Woche stehen in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm. Am Dienstag ist das Frauen-Einzel, am Mittwoch das Männer-Einzel. Freitag und Samstag gehen die Sprintrennen in Szene, am Sonntag die Verfolgungsbewerbe.
