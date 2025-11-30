Hauser/Eder in Östersund-Staffel auf Platz fünf

Einzelbewerbe kommende Woche

Kommende Woche stehen in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm. Am Dienstag ist das Frauen-Einzel, am Mittwoch das Männer-Einzel. Freitag und Samstag gehen die Sprintrennen in Szene, am Sonntag die Verfolgungsbewerbe.