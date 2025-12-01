Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 1: Ihr nagelneues Samsung Galaxy Z Fold7

Advent
01.12.2025
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Jetzt geht‘s los! Die schönste Zeit des Jahres naht in großen Schritten, und der „Krone“-Adventkalender versüßt auch dieses Jahr wieder die Vorweihnachtszeit mit tollen Preisen. Heute verlosen wir 3 x 1 Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 3 x 1 Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone

Faltbar praktisch
 Jetzt heißt es auffalten und durchstarten: Das neue Galaxy Z Fold7 von Samsung bietet die volle Bandbreite von genialen Galaxy-AI-Funktionen, ein unschlagbares neues Design mit riesigem Display und einen leistungsstarken auf dieses Smartphone zugeschnittenen Prozessor. Entertainment beginnt hier!

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche werktags ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden. 
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

