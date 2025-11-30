Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gläserner Patient?

Datenspeicherung alarmiert Ärzte und Datenschützer

Innenpolitik
30.11.2025 22:54
Naghme Kamaleyan-Schmied und ihre Kollegen von der Ärztekammer steigen gegen ein geplantes ...
Naghme Kamaleyan-Schmied und ihre Kollegen von der Ärztekammer steigen gegen ein geplantes Gesetz auf die Barrikaden.(Bild: ÖÄK/Bernhard Noll)

Eine von der EU verordnete Neuregelung zur Datensicherung von Patienten sorgt in Österreich für enormen Wirbel. Die Regierung um Gesundheitsministerin Korinna Schumann plant ein Gesetz, das laut Ärztekammer und Datenschützern quasi sinnlos sei und nur Millionen an Kosten verursache.

0 Kommentare

Die EU wird bis 2027 eine Gesundheitsdatenspeicherung verordnen. Patientendaten müssen dann in einem Datenraum gespeichert werden. Die Speicherung muss anonymisiert und sicher erfolgen und soll etwa der medizinischen Forschung dienen. Im Vorfeld werden Gesundheitsministerium unter Korinna Schumann (SPÖ) und Sozialversicherungen tätig und geben einen zweistelligen Millionenbetrag für ein eigenes System aus.

„Widerspricht Datenschutzgrundverordnung“
Kritiker meinen, dass die geplante Umsetzung bei den Sozialversicherungen, die den Ministerrat passierte, sinnlos sei, da nicht die EU-Vorgaben erfüllt würden. Die Daten seien nicht ausreichend anonymisiert, und es führe zu einer Sammlung von „zum Teil sinnlosen Daten, was dem Datenminimierungsprinzip der Datenschutzgrundverordnung widerspricht“, heißt es von Experten, aber auch Politikern wie dem Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ). Das Modell führe zur grotesken Situation, dass die Sozialversicherungen alle Diagnosen eines Patienten kennen, nicht aber der behandelnde Arzt.

„Angriff auf den Status des freien Arzt“
Das Modell würde Daten nur für eine Statistik sammeln, erlaubt sei so etwas aber nur, wenn ein medizinischer Nutzen entsteht, erklärt Arzt und Datenexperte Dietmar Bayer, Vizepräsident in der Ärztekammer. Bayer sieht einen Angriff auf den Status des freien Arztes: „Die ärztliche Verschwiegenheit und Unabhängigkeit sind kein Recht des Arztes, sondern ein Recht der Bürger, genau deshalb verlange ich von der Politik mehr Sensibilität bei Patientendaten.“

Die Regierungsvorlage sei nicht nur nicht zweckmäßig und teuer, sie greife auch in die ärztliche Verschwiegenheitsverpflichtung ein. Ärztekammerkollegin Naghme Kamaleyan-Schmied assistiert: „Das geplante Gesetz verfehlt den eigentlichen Zweck und produziert unnötigen Mehraufwand.“ 

Ab kommenden Mittwoch soll das geplante Modell evaluiert werden. Zunächst im Gesundheitsausschuss. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Millionenprojekt weitergeht.

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
245.833 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
123.064 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
120.791 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Innenpolitik
Gläserner Patient?
Datenspeicherung alarmiert Ärzte und Datenschützer
USA und Ukraine
Ringen um Frieden: Verhandlungen „nicht einfach“
Politiker ohne Amt
Alle für Reform der Sinnlos-Posten – außer die FPÖ
Alles nur Satire?
Skurriler AfD-Redner sorgt für Fassungslosigkeit
Eindeutiges Ergebnis
Schweizer erteilen Wehrpflicht für Frauen Abfuhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf