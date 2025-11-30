Datenspeicherung alarmiert Ärzte und Datenschützer

„Angriff auf den Status des freien Arzt“

Das Modell würde Daten nur für eine Statistik sammeln, erlaubt sei so etwas aber nur, wenn ein medizinischer Nutzen entsteht, erklärt Arzt und Datenexperte Dietmar Bayer, Vizepräsident in der Ärztekammer. Bayer sieht einen Angriff auf den Status des freien Arztes: „Die ärztliche Verschwiegenheit und Unabhängigkeit sind kein Recht des Arztes, sondern ein Recht der Bürger, genau deshalb verlange ich von der Politik mehr Sensibilität bei Patientendaten.“