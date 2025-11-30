Fix! Neuer VSV-Trainer wird am Montag präsentiert

Nachdem der VSV am Freitag völlig überraschend Tray Tuomie als Headcoach entlassen hat, gibt es nun einen Nachfolger. Wie die „Krone“ nun aus VSV-Kreisen bestätigt bekam, wird dieser am Montag-Nachmittag offiziell präsentiert.
Ausgerechnet am Tag des 361. Kärntner Derbys gegen den KAC in Klagenfurt ist der neue VSV-Trainer bereits fix. Der neue Headcoach heißt Pierre Allard, wird am Montag schon in Villach in der Eishalle sein. Am Nachmittag wird der Verein den neuen Mann offiziell präsentieren. Zuletzt waren drei mögliche Kandidaten – allesamt Franko-Kanadier – am Notizzettel von Geschäftsführer Martin Winkler und Sportchef Herbert Hohenberger gestanden.
Kondi-Trainer von Nikita Scherbak
Die Wahl fiel nun also auf Pierre Allard, der am Samstag noch beim Spiel von Ex-Klub Genf dabei war, am freien Sonntag nach Villach reiste. Am Montag soll der Deal von beiden Klubs gemeinsam veröffentlicht werden.
Der 53-jährige Franzose hat bei den Montreal Canadiens als Konditionstrainer gearbeitet, trainierte dort unter anderem VSV-Stürmer Nikita Scherbak. Danach war Allard Co-Trainer bei EHC München in der DEL und zuletzt eben in Genf. Für ihn ist es beim VSV nun die erste Cheftrainer-Station.
