Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kennt Nikita Scherbak

Fix! Neuer VSV-Trainer wird am Montag präsentiert

Kärnten
30.11.2025 16:18
Im Kärntner Derby am Sonntag werden noch Marco Pewal, Herbert Hohenberger und Patrick Machreich ...
Im Kärntner Derby am Sonntag werden noch Marco Pewal, Herbert Hohenberger und Patrick Machreich an der Bande stehen.(Bild: Josef Kuess)

Nachdem der VSV am Freitag völlig überraschend Tray Tuomie als Headcoach entlassen hat, gibt es nun einen Nachfolger. Wie die „Krone“ nun aus VSV-Kreisen bestätigt bekam, wird dieser am Montag-Nachmittag offiziell präsentiert.

0 Kommentare

Ausgerechnet am Tag des 361. Kärntner Derbys gegen den KAC in Klagenfurt ist der neue VSV-Trainer bereits fix. Der neue Headcoach heißt Pierre Allard, wird am Montag schon in Villach in der Eishalle sein. Am Nachmittag wird der Verein den neuen Mann offiziell präsentieren. Zuletzt waren drei mögliche Kandidaten – allesamt Franko-Kanadier – am Notizzettel von Geschäftsführer Martin Winkler und Sportchef Herbert Hohenberger gestanden. 

Pierre Allard kommt vom Schweizer Erstligisten Genf.
Pierre Allard kommt vom Schweizer Erstligisten Genf.(Bild: Eliteprospects)

Kondi-Trainer von Nikita Scherbak
Die Wahl fiel nun also auf Pierre Allard, der am Samstag noch beim Spiel von Ex-Klub Genf dabei war, am freien Sonntag nach Villach reiste. Am Montag soll der Deal von beiden Klubs gemeinsam veröffentlicht werden.

Lesen Sie auch:
Für Marco Pewal wird‘s das erste Kärntner Derby als Headcoach.
Krone Plus Logo
„Ich funktioniere nur“
In schwerer Zeit führt Marco den VSV ins Derby
29.11.2025
Krone Plus Logo
VSV-Boss im Interview
Hohenberger: „Ein Diktator passt nicht zum Team“
29.11.2025

Der 53-jährige Franzose hat bei den Montreal Canadiens als Konditionstrainer gearbeitet, trainierte dort unter anderem VSV-Stürmer Nikita Scherbak. Danach war Allard Co-Trainer bei EHC München in der DEL und zuletzt eben in Genf. Für ihn ist es beim VSV nun die erste Cheftrainer-Station.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
243.230 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
119.696 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
110.997 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Kennt Nikita Scherbak
Fix! Neuer VSV-Trainer wird am Montag präsentiert
Krone Plus Logo
Erster Adventsonntag
Klöckler: „Mir hör ma schon Schisselen klingen“
Erstmals solo auf Tour
„Ich stehe jetzt auf meiner eigenen Sassy-Bühne“
Podcast-Folge 1: Licht
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Auto voller Flaschen
Schnapsdiebe nach Festnahme wieder auf freiem Fuß
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf