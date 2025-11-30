Fix! Neuer VSV-Trainer wird am Montag präsentiert

Ausgerechnet am Tag des 361. Kärntner Derbys gegen den KAC in Klagenfurt ist der neue VSV-Trainer bereits fix. Der neue Headcoach heißt Pierre Allard, wird am Montag schon in Villach in der Eishalle sein. Am Nachmittag wird der Verein den neuen Mann offiziell präsentieren. Zuletzt waren drei mögliche Kandidaten – allesamt Franko-Kanadier – am Notizzettel von Geschäftsführer Martin Winkler und Sportchef Herbert Hohenberger gestanden.