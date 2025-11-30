Gallhuber: „Bin herumgefahren wie ein Tanzbär!“

In Levi und Gurgl „unbärig“

Und vielleicht ist das „Tanzbären-Feeling“ ja auch gar nicht so schlecht, wie die Niederösterreicherin in ihrer ersten Reaktion meinte. Denn bei den ersten beiden Saison-Rennen in Levi und Gurgl war Gallhuber „unbärig“ lediglich auf den Plätzen 24 und 13 gelandet …