Gallhuber: „Bin herumgefahren wie ein Tanzbär!“

Platz 11 im Damen-Slalom von Copper-Mountain, aber eindeutig Platz 1 in Sachen Sager des Tages: Katharina Gallhuber, eine der vier „Slalom-Kathis“ des ÖSV, hat einen bösen Patzer, der sie im Finale um einen besseren Endrang gebracht hatte, markig mit „da bin ich rumgefahren wie ein Tanzbär“ kommentiert!
Wobei: Trotz ihrer nicht unbedingt optimalen Fahrt war ausgerechnet sie es gewesen, die die bis dahin seit einer halben Ewigkeit in Führung gelegene Französin Caitlin McFarlane an der Spitze abgelöst hatte. „Ich hätte nicht gedacht, dass im Ziel Grün aufleuchten würde“, so Gallhuber.
In Levi und Gurgl „unbärig“
Und vielleicht ist das „Tanzbären-Feeling“ ja auch gar nicht so schlecht, wie die Niederösterreicherin in ihrer ersten Reaktion meinte. Denn bei den ersten beiden Saison-Rennen in Levi und Gurgl war Gallhuber „unbärig“ lediglich auf den Plätzen 24 und 13 gelandet …
