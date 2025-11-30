Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖSV-Läuferin markig

Gallhuber: „Bin herumgefahren wie ein Tanzbär!“

Ski Alpin
30.11.2025 23:06
Katharina Gallhuber
Katharina Gallhuber(Bild: GEPA)

Platz 11 im Damen-Slalom von Copper-Mountain, aber eindeutig Platz 1 in Sachen Sager des Tages: Katharina Gallhuber, eine der vier „Slalom-Kathis“ des ÖSV, hat einen bösen Patzer, der sie im Finale um einen besseren Endrang gebracht hatte, markig mit „da bin ich rumgefahren wie ein Tanzbär“ kommentiert!

0 Kommentare

Wobei: Trotz ihrer nicht unbedingt optimalen Fahrt war ausgerechnet sie es gewesen, die die bis dahin seit einer halben Ewigkeit in Führung gelegene Französin Caitlin McFarlane an der Spitze abgelöst hatte. „Ich hätte nicht gedacht, dass im Ziel Grün aufleuchten würde“, so Gallhuber.

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin siegt und siegt und siegt …
Liensberger auf Rang 6
104. Triumph! Shiffrin siegt in Copper-Mountain
30.11.2025

In Levi und Gurgl „unbärig“
Und vielleicht ist das „Tanzbären-Feeling“ ja auch gar nicht so schlecht, wie die Niederösterreicherin in ihrer ersten Reaktion meinte. Denn bei den ersten beiden Saison-Rennen in Levi und Gurgl war Gallhuber „unbärig“ lediglich auf den Plätzen 24 und 13 gelandet …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
245.833 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
123.064 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
120.791 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
651 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Ski Alpin
ÖSV-Läuferin markig
Gallhuber: „Bin herumgefahren wie ein Tanzbär!“
Liensberger auf Rang 6
104. Triumph! Shiffrin siegt in Copper-Mountain
Sturz im Copper-Slalom
Kein Bruch! Hörhager kommt mit dem Schock davon
Krone Plus Logo
Scheibs Geheimnis
„Genau das zeichnet die Allerbesten aus“
Nordische Kombi:
Zu viel Wind! Weltcup in Ruka abgesagt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf