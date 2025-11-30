Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kopfsache Essen

Mit diesen Tricks schmeckt jedes Gericht besser

Kulinarik
30.11.2025 14:37
Ob unser Essen schmeckt oder nicht, ist teils auch Kopfsache.
Ob unser Essen schmeckt oder nicht, ist teils auch Kopfsache.(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)

Wenn das Essen nicht schmeckt, werden in der Regel der Koch bzw. die Köchin oder die Zutaten dafür verantwortlich gemacht. Vielleicht liegt es aber auch an Ihnen – schließlich ist Essen zu einem wesentlichen Teil Kopfsache. Bereits mit wenigen Kniffen lassen sich jedoch Ihre Psyche und somit das Geschmackserlebnis zum Positiven verändern.

0 Kommentare

Wir nehmen gemeinhin an, dass Geschmack durch Zutaten und Zubereitungsmethoden entsteht. Doch ob und, wenn ja, wie sehr uns etwas schmeckt, wird nicht allein auf dem Teller entschieden. Unsere Emotionen, Erwartungen und sogar die Menschen, die mit uns am Tisch sitzen, können den Geschmack von Speisen beeinflussen. Sobald man diese Zusammenhänge versteht, lassen sich mithilfe einfacher psychologischer Veränderungen alltägliche Mahlzeiten schmackhafter, aromatischer und befriedigender gestalten – ganz ohne die Zutaten zu verändern.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf