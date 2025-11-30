800 Tote bei Unwetter-Horror, Hunderte vermisst

Eine Bewohnerin berichtete, sie und ihre Familie seien vor den Überschwemmungen geflüchtet. „Das Wasser stieg einfach bis ins Haus und wir hatten Angst, also flohen wir. Als wir dann am Freitag zurückkamen, war das Haus weg, zerstört“, schilderte sie Reuters. Von dem Haus ist nur noch eine einzige Mauer übrig. Daneben baute die neunköpfige Familie nun ein Zeltlager auf.