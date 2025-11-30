„Keine Tabus“, aber daran rüttelt WKO-Chefin nicht

Es ist das Wochenende des Skiopenings in Hochzillertal-Kaltenbach und Martha Schultz, erst seit wenigen Tagen erste Frau an der Spitze der mächtigen, aber angeschlagenen Wirtschaftskammer, konfrontiert mit hohen Erwartungen, ist nicht in Wien. „Der Saisonstart ist etwas Besonderes, ein Ritual. Und wir haben gut Schnee“, sagt sie im „Krone“-Interview am Telefon. Noch am Donnerstag zog es die 62-jährige Unternehmerin zurück in ihre Heimat, in ihren Betrieb.