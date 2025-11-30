Vorteilswelt
Schultz im Interview

„Keine Tabus“, aber daran rüttelt WKO-Chefin nicht

Wirtschaft
30.11.2025 17:36
Martha Schultz steht interimistisch an der Spitze der Wirtschaftskammer. Wie lange? „Zumindest ...
Martha Schultz steht interimistisch an der Spitze der Wirtschaftskammer. Wie lange? „Zumindest so lange, bis der Reformprozess gestartet wurde.“(Bild: Mario Urbantschitsch)

Mit Argusaugen blicken Unternehmer und Kritiker der Wirtschaftskammer auf die Tiroler Touristikerin Martha Schultz. Im Interview mit der „Krone“ spricht die neue WKO-Chefin über die größten Fehler der Kammer, ihre Reform- und Zeitpläne, die Grenzen ihrer neuen Macht – und erstmals auch über ihren Vorgänger Harald Mahrer.

Es ist das Wochenende des Skiopenings in Hochzillertal-Kaltenbach und Martha Schultz, erst seit wenigen Tagen erste Frau an der Spitze der mächtigen, aber angeschlagenen Wirtschaftskammer, konfrontiert mit hohen Erwartungen, ist nicht in Wien. „Der Saisonstart ist etwas Besonderes, ein Ritual. Und wir haben gut Schnee“, sagt sie im „Krone“-Interview am Telefon. Noch am Donnerstag zog es die 62-jährige Unternehmerin zurück in ihre Heimat, in ihren Betrieb.

Hinter ihr liegen zwei intensive Wochen voller Krisensitzungen, Gerüchte und dem unfreiwilligen Abgang ihres Vorgängers, des schillernden ÖVP-Ämtersammlers Harald Mahrer. Vor ihr eine Mammutaufgabe: Die Wirtschaftskammer, einen starren Bürokratieapparat und die Interessenvertretung für 580.000 Unternehmen, aus der selbst verschuldeten Krise zu steuern – und grundlegend zu verändern. 

„Krone“: Wie gestaltet sich der Kontakt zu Ex-Präsident Harald Mahrer?

