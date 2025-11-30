Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware

Wer sich unterwegs mit Videospielen die Zeit vertreiben möchte, kann jederzeit zum Smartphone greifen. Langjährige Gaming-Fans stören sich aber oft am von werbefinanzierten Gratis-Games dominierten Angebot, außerdem steuern sich Genres wie Jump'n'Runs am Touchscreen unpräzise. Eine wachsende Auswahl an Geräten, die auf die Bedürfnisse von Retro-Gamern abgestimmt sind, schafft Abhilfe. Krone+ zeigt Ihnen die besten.
Wer eine Retro-Gaming-Maschine für Spieleklassiker der Vergangenheit bauen will, braucht nicht viel: Ein ausgemusterter PC, der nicht einmal viel Rechenkraft haben muss, ein paar Bluetooth-Controller und ein mit Emulator-Software ausgestattetes Betriebssystem sind alles, was notwendig ist. Auch Smartphones oder Tablets, die nicht mehr gebraucht werden, eignen sich als Ausgangsbasis – oder ein Einplatinencomputer à la Raspberry Pi. Portabel sind diese Lösungen allerdings nur teilweise. Wir zeigen Ihnen die besten Retro-Gaming-Lösungen zum Mitnehmen.
