„In Japan wurde ich gestürmt wie ein Rockstar“

In der krone.tv-Sendung „Wiener Wissen“ analysieren WU-Professor Harald Oberhofer und der handwerklich versierte Unternehmer und Hutmacher Klaus Mühlbauer die Lage der heimischen Wirtschaft. Beide sind der Meinung: „Die aktuelle Wirtschaftskrise hat sich gewaschen. Der herkömmliche Handel geht ein. Wir erleben einen Strukturwandel vom stationären Handel hin zum Onlinehandel. Wir müssen nun schauen, dass uns die Krise nicht frisst.“

Volkswirtschaftler Oberhofer weiter: „In Österreich schaffen wir es nicht, Dinge so neu zu organisieren, dass die Leistung bestehen bleibt, aber effizienter erreicht wird. Unser System ist reformresistent.“ Unternehmer Mühlbauer skizziert die schwierigen Rahmenbedingungen seines Handwerksbetriebs, der pro Jahr zwei Millionen Euro Umsatz mit Hüten erzielt. Einst war der Export Triebfeder seiner Hutmanufaktur in der Wiener Innenstadt. Mühlbauer: „In Japan bin ich auf Messen gestürmt worden wie ein Rockstar. Ich war der Hutmacher aus Wien und musste Autogramme geben. Zuletzt ist der Exportanteil aber von einst 60 Prozent auf nur noch 30 Prozent zusammengefallen. Wegen der teuren Energie, vor allem aber wegen der hohen Lohnkosten.“

